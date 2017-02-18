Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da

Mehmet TÜRK- Mikail PELİT- Şahismail GEZİCİ-Ahmet ÜN/ ELAZIĞ,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak ve halka hitap etmek üzere uçakla Elazığ'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan Ana uçağı bugün saat 11.50'de Elazığ Havalimanı'na indi. Erdoğan'ı burada Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar ile milletvekilleri karşıladı. Erdoğan, havalimanındaki karşılamanın ardından toplu açılış töreninin yapılacağı İstasyon Meydanı'na geçecek.



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