Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüştü

Ankara () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısı sonrası Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici ile bu akşam saat 19:30-20:00 arası sürpriz bir şekilde AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşme sonrası herhangi açıklama yapılmadı.

