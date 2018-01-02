Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Baykal ile telefonda görüştü

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-CUMHRUBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesi bu akşam gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Antalya Milletvekili Baykal'a geçmiş olsun dileklerini tekrar ilettiği ve Almanya'daki fizik tedavi süreci hakkında bilgi aldığı kaydedildi.