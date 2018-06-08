Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören Ailesi'ni telefonla arayarak başsağlığı diledi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatının ardından aileyi telefonla arayarak taziyede bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingde konuşacağı Nevşehir'e helikopterle inmesinin hemen ardından, Erdoğan Demirören'in kızı, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay ve oğlu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat haberinin kendisini derinden üzdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet diledi. Ailenin acılarını paylaşan, Erdoğan Demirören'in vefatının iş dünyası için büyük bir kayıp olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun tüm aile bireylerine, sevenlerine ve Demirören Holding başta olmak üzere iş dünyasına başsağlığı dileğinde bulundu.