Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Demirel mesajı 

İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine değerli katkılarda bulunmuş, devlet ve siyaset adamı olarak milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. 9. Cumhurbaşkanı Demirel'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum."

