Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Demirel mesajı

Serpil KIRKESER / İstanbul () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: Devlet ve siyaset adamı olarak siyasi tarihimizde derin izler bırakan Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ülkemize katkılarıyla her zaman saygıyla yad edilecektir. Sayın Demirel'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum."