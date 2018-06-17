Serpil KIRKESER / İstanbul () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: Devlet ve siyaset adamı olarak siyasi tarihimizde derin izler bırakan Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ülkemize katkılarıyla her zaman saygıyla yad edilecektir. Sayın Demirel'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Demirel mesajı
Serpil KIRKESER / İstanbul () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: Devlet ve siyaset adamı...
17 Haziran 2018 Pazar 12:33
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