Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şanlıurfa'daki Harekat Merkezi'ne ziyaret (2)
9 AYLIK ŞEHİT MOHAMMED'İN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaretinin ardından Şanlıurfa Valiliği'ne geçti. Burada Vali Abdullah Erin'den brifing...
9 AYLIK ŞEHİT MOHAMMED'İN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaretinin ardından Şanlıurfa Valiliği'ne geçti. Burada Vali Abdullah Erin'den brifing alan Erdoğan, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile makamında görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye binasından ayrılmak üzere dışarı çıktığında, kendisini bekleyen kent sakinleriyle bir araya geldi.
Erdoğan, terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'dan Akçakale'ye düzenlediği roketli saldırıda şehit olan 9 aylık Mohammed Omar Şaar'ın ailesiyle de görüştü. Çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan'a, bölgede 'baba' anlamına gelen 'babosan' ve 'reis' denilerek, sevgi gösterisinde bulunuldu. Halkı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra aracına binip, beraberindeki heyetle kentten ayrılmak üzere GAP Havalimanı'na hareket etti.
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