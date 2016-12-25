Özgür ALTUNCU/İSTANBUL, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki lider Suriye'de ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılması ve son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle Putin'e, Karadeniz'de düşen Rus uçağıyla ilgili olarak başsağlığı dileğinde de bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e Suriye telefonu
Özgür ALTUNCU/İSTANBUL, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki lider Suriye'de ateşkesin...
25 Aralık 2016 Pazar 21:54
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