Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmet İnönü'yü anma mesajı...

İSTANBUL, () - CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladığı belirtildi.
Erdoğan'ın mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefat yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadeleri kullanıldı.
İSTANBUL, () - CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladığı belirtildi.