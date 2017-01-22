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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlhan Cavcav'ın ailesine taziye telefonu

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın ailesine taziye dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gençlerbirliği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlhan Cavcav'ın ailesine taziye telefonu

 

 

Özgür ALTUNCU / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın ailesine taziye dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gençlerbirliği Kulübü Başkanının vefat haberini almasının ardından, bugün İstanbul-Darüsselam yolculuğu esnasında, merhumun oğlu Murat Cavcav'ı telefonla aradığını belirtti. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav'ın vefatından müteessir olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet dileğinde bulunduğu görüşmede, aileye de taziyelerini iletti.

Efsane başkanın gelecek kuşaklar tarafından da hayırla yad edileceğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ailenin acılarını paylaştığı, tüm futbol camiasına da başsağlığı dilediği kaydedildi.
 

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