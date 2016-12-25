Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'e kurtuluş telgrafı

İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e tebrik telgrafı gönderdi.
İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e tebrik telgrafı gönderdi.
25 Aralık 2016 Pazar 13:35
İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e tebrik telgrafı gönderdi.
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