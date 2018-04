Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına 'seçim' uyarıları

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Ak Parti Yerel Yönetimler Akdeniz Bölge Toplantısı'na katılan belediye başkanları başta olmak üzere yerel yöneticilere sinevizyonla mesaj gönderen Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Belediyelerimizin işleri artık toparlama, çukurları kapatma, üst yapıya yönelik icraatlarla şehri güzelleştirme zamanı gelmiştir. Halkın tepkisini çeken her türlü tavırdan, davranıştan, lüksten, şatafattan, kibir, gurur ve çekişmeden uzak durmalıyız. Seçime kadar tamamen bu anlayışla sıkı bir çalışma yürütmeliyiz" dedi.Ak Parti Akdeniz Bölgesi Belediye Başkanları Toplantısı, Manavgat'ta bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya, Ak Parti MYK Üyesi Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Alaaddin Varol, Adana, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarıyla il genel meclisi temsilcileri katıldı.ERDOĞAN'DAN MESAJSaygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıya katılan yerel yöneticilere Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı sinevizyon aracılığıyla iletildi. Yerel seçimlere bir yıl kaldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları söyledi:"2019'da sadece seçimi kazanmakla yetinmeyip, aynı zamanda mümkün olan en yüksek oy oranına da ulaşmak mecburiyetindeyiz. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 barajı vardır. Martta mahalli idareler, kasımda milletvekilliği, Cumhurbaşkanlığı ve hükümet sistemiyle ilgili seçim yapılacağı için ilk sonucun diğerini etkilemesi kaçınılmazdır. Onun için şimdiden sahayı adım adım gezmeye başlamamız gerekiyor. Belediyelerimizin işleri artık toparlama, çukurları kapatma, üst yapıya yönelik icraatlarla şehri güzelleştirme zamanı gelmiştir. Seçime kadar tamamen bu anlayışla sıkı bir çalışma yürütmeliyiz. Belediye başkanlarımızla birlikte belediye meclis üyelerimiz il ve ilçe teşkilat ana kademe, kadın kolları, gençlik kollarıyla birlikte faaliyetlere etkin şekilde katılmalıdır. Topumun her kesimine yönelik ayrı ayrı etkinlikler planlanmalı ve icra etmeliyiz. Çalmadık kapı, sıkmadık el, dokunmadık yürek bırakmayacak şekilde bu süreci seçim gününe kadar aralıksız devam ettirmeliyiz. Belediye personelinin vatandaşla olan ilişkisinin memnuniyet düzeyini daha da yükseltmeliyiz. Halkın tepkisini çeken her türlü tavırdan, davranıştan, lüksten, şatafattan, kibir, gurur ve çekişmeden uzak durmalıyız."'ÇITAYI BİR TIK DAHA YUKARI ÇEKMEK ZORUNDAYIZ'Toplantıda konuşan Erol Kaya, Türkiye'de 1398 belediyenin bulunduğunu, bunların 884'ünün Ak Partili olduğunu hatırlatarak, belediyeler için imtihanların bittiğini, karne alma döneminin geldiğini söyledi. 2019'da hem yerel yönetimler, hem de milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını hatırlatan Kaya, "Türkiye 2019'da yüzde 50+1'i istiyorsa, bunu önce yerelde gerçekleştirmek ve Mart 2019'da 50+1'i biz belediyelerde almak zorundayız. Bunun için bize ait olan çıtayı bir tık daha yukarı çekmek zorundayız. Son rötuşları, son yol hazırlıklarını ve sahayı toparlamamız gereken bir süreçteyiz" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de tarihte milattan önce, milattan sonra olduğu gibi Türkiye'de belediyecilik tarihinde de Ak Parti'den önce ve Ak Parti'den sonra gibi ayrım yapıldığına dikkati çekerek, "Ak Partili belediyecilik dönemi Türkiye'de yerel yöneticilik tarihinin miladıdır diyebiliriz. Örnek vermem gerekirse, Antalya 2004'te, kanalizasyonunun yüzde 30'unu tamamlamış bir şehirdi. Antalya'ya gelen yabancılar ev almak için Alanya, Kaş gibi ilçelere gidiyordu. Bugün bakıyoruz artık yabancı konuklarımız şehir merkezinde oturmaya başladı" diye konuştu.Ak Parti MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse de belediye başkanlarının vatandaşla iç içe olduğunu aktarırken, belediye başkanlarının iş için, kanalizasyon için hatta vefat eden yakınları için vatandaş tarafından arandığını, ancak milletvekillerini arayan soran olmadığını söyledi.Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

FOTOĞRAFLI