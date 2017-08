Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Özgür ALTUNCU/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kurban bayramı mesajı yayınladı. Erdoğan, " Terör örgütlerine de, onları maşa olarak kullanan karanlık odaklara da, aziz milletimizin asla boyun eğmeyeceğini biliyoruz. Bizler, demokrasimizle, ekonomimizle, dış politikamızla, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarana kadar yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

"TARİHİMİZİN İKİ ÖNEMLİ YILDÖNÜMÜNÜN HEMEN ARDINDAN KUTLUYORUZ"

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk, dayanışma duygularının en üst düzeyde idrak edildiği bayram günlerini, hep birlikte, manasına uygun şekilde yaşayacağımıza inanıyorum. Büyüklerin ziyaret edildiği, küçüklerin sevindirildiği, ailelerin, dostların bir araya geldiği bayramları, maneviyatına yaraşır bir şekilde idrak etmeye özel önem vermeliyiz. Türkiye olarak, bu yılki Kurban Bayramını, 26 Ağustos ve 30 Ağustos gibi, tarihimizin iki önemli yıldönümünün hemen ardından kutluyoruz. 26 Ağustos 1071'de, Malazgirt Zaferiyle Anadolu'yu bizlere ebedi yurdumuz olarak kazandıran Sultan Alparslan'ı ve askerlerini saygıyla yad ediyoruz. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazandığımız zafer, Kurtuluş Savaşımızın başarıyla sonuçlandığının müjdecisi olmuştur. 15 Temmuz 2016'yı da, milletimizin zaferler silsilesinin bir halkası olarak görüyoruz. Bu toprakların vatanımız olarak kalması, ezanların susmaması, bayrakların inmemesi için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz"

"YOLUMUZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

"Terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda ve asayiş görevlerinde el'an vazife başında olan tüm güvenlik güçlerimize başarılar temenni ediyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yolunda verdiğimiz mücadeleyle, ecdadımızdan devraldığımız emanete ve çocuklarımıza devredeceğimiz mirasa sahip çıkıyoruz. Terör örgütlerine de, onları maşa olarak kullanan karanlık odaklara da, aziz milletimizin asla boyun eğmeyeceğini biliyoruz. Bizler, demokrasimizle, ekonomimizle, dış politikamızla, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarana kadar yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek; milletimizi, söz verdiğimiz refah ve huzur düzeyine ulaştıracağız. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım! Bu vesileyle, mübarek topraklarda hac farizasını yerine getiren kardeşlerimizin ibadetlerinin makbul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum"

"TRAFİK KURALLARINA UYMALARINI HASSATEN RİCA EDİYORUM"

"Arakan başta olmak üzere, dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören tüm Müslümanlar, tüm mazlumlar için, şu mübarek günlerde dualarımızı eksik etmeyelim. Bayram ziyaretleri ve sıla-i rahim vesilesiyle, araçlarıyla yola çıkan veya çıkacak vatandaşlarımızdan, trafik kurallarına uymalarını hassaten rica ediyorum. Zira, trafik kazalarında kaybettiğimiz her bir can, sönen her bir ocak, milletçe yüreğimizi dağlıyor! Unutmayalım ki yolda kaybedilen vaktin telafisi mümkündür; ama, yitip giden canların, çekilen acıların telafisi kesinlikle yoktur. Bayramlarda, büyükler başta olmak üzere yakınlarımızı, komşularımızı ziyaret etmeye, küçükleri sevindirmeye; dayanışmaya, hediyeleşmeye, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye azami derecede özen gösterelim! Mübarek Kurban Bayramı'nın bütün gönüllerde, tüm hanelerde en iyi biçimde yaşanması temennisiyle, bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; sizlere, sevdiklerinize, bütün milletimize Allah'tan sağlık ve esenlikler diliyorum"

