Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anne ve babasının mezarlarına ziyaret

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Erdoğan burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret ederek, dua okudu.