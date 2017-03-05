Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya tepki" Uygulamalarınız Nazi uygulamalarından farklı değil" (1)

Özgür ALTUNCU -İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,() Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Kadın ve Demokrasi buluşmasında konuştu.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya'da konuşmacı olarak katılacağı toplantılara izin verilmemesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan" Ey Almanya! Sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız, geçmişteki Nazi uygulamalarından farkı değil" dedi.



"NAZİ UYGULAMALARINDAN FARKLI DEĞİL"



Almanya'da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsınlar konuşturmasınlar" diyerek tepkisini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yani konuşturmamakla Almanya'daki oyların, 'evet' değil de 'hayır' çıkacağını mı zannediyorsunuz? Ey Almanya ! Sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farkı değil. Bunu böyle biliniz. Rahatsız oluyorlar bu ifadeden. Niye rahatsız oluyorsunuz ? Yaptığınız uygulama bu. Bize demokrasi dersi vereceksiniz ama geleceksiniz orada bu ülkenin bakanını konuşturtmayacaksınız" diye konuştu.



"O NAZİ DÜNYASINI GÖRMEK İSTEMİYORUZ"



Hollanda'nın benzer bir yasaklamaya giriştiğini hatırlatan ve diğer bazı ülkelerin de aynı şeyi yapabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkisini şöyle sürdürdü: Nereden gelirseniz gelin. Eğer 'demokrasi' diyorsanız, saygıyı bileceksiniz. Fikri düşünceye saygıyı bileceksiniz. Bilmiyorsanız, bilesiniz ki netice sizin aleyhinize olacak. Uluslararası toplantılarda bunları hep dile getireceğim. Arkadaşlarımız hep dile getiriyor. Bunları biz dünyaya rezil rüsva etmeliyiz. Öyle sadece içine kapalı bir demokrasi değil. Demokrasi içeriden gücünü alıp, dışa yansıyan bir sistemdir. Bunun gereğini de anlatacağız. Ve biz artık o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. O faşist rejimlerin uygulamalarını görmek istemiyoruz. Ben biliyordum ki Almanya bunları bırakalı çok oldu. Ama yanılmışız demek ki..."

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