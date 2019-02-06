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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Sivas'a gelecek

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma günü Sivas'a gelerek kent meydanında toplu açılış törenine katılıp, halka hitap edecek.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Şubat Cuma günü toplu açılış töreni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Sivas'a gelecek

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma günü Sivas'a gelerek kent meydanında toplu açılış törenine katılıp, halka hitap edecek. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Şubat Cuma günü toplu açılış töreni ve yerel seçim çalışmaları kapsamında Sivas'a gelecek. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Valiliği Vali Ahmet Muammer Bey Salonu'nda basın toplantısı düzenleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas ziyareti hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Vali Ayhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas'a gelişinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Ayhan, "Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında milli mücadelenin temellerinin atıldığı Sivas'ta çok heyecanlı ve coşkulu bir yıl bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da Sivas'a gelerek toplu açılışları yapacak olması bizleri çok mutlu etti. Bununla ilgili çalışmalarımızı hızlı bir şekilde gözden geçiriyoruz. Cumhurbaşkanlığımıza açılışlarla ilgili bilgi notlarını aktardık. İnşaatı biten ve hizmete açılan toplam rakamsal büyüklüğü 1 milyar 421 milyon liralık yatırımı Cumhurbaşkanlığı makamına arz ettik. Onların taktiri ile inşallah cuma günü öğleden sonra açılışlar gerçekleşmiş olacak. Ayrıca bir o kadar da inşaatı devam eden yatırımlar var. 1 yıl 2 ay gibi kısa zaman içerisinde yatırımların ilimize kazandırılmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümet yetkililerimize müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tüm hazırlıklarımızı gözden geçirerek Cumhurbaşkanımıza ilimizin beklentileri noktasında dosyalarımızı hazırladık. İnşallah Sivaslılar da buna yakışır şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayacak" diye konuştu. 
Vali Ayhan, asayiş yönünden de gerekli güvenliğin alındığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazını Sivas'ta kılacağını söyledi. 

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