Cumhurbaşkanı Erdoğan Cevdet Sunay'ın vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı 

İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 5.Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın vefat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanlığı basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın vefat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Erdoğan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ı vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kulllandı.
İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 5.Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın vefat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.