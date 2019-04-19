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Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı 

Gülseli KENARLI - Ümit UZUN - Güven USTA - Onur MERİÇ / İstanbul - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) eski başkanlarından Atalay Şahinoğlu'nun cenaze namazına katıldı.  Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı 

Gülseli KENARLI - Ümit UZUN - Güven USTA - Onur MERİÇ / İstanbul - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) eski başkanlarından Atalay Şahinoğlu'nun cenaze namazına katıldı.  Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.
Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde cuma namazını kılan Erdoğan, namazın ardından Şahinoğlu'nun cenaze namazına katıldı.  Törene ayrıca TBMM Başkanvekili Celal Adan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de katıldı. Cenaze töreninin ardından Erdoğan, Şahinoğlu ailesine başsağlığı diledi. 
Cenaze töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önceki gün mazbatasını alarak göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu cami çıkışında bir süre sohbet etti. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracına binene kadar bekledi. Erdoğan, İmamoğlu ile tokalaştıktan sonra makam aracına bindi. 

(FOTOĞRAF)

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