Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'nde inceleme yaptı

Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,() Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan inşaatı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulundu. Saat 11:15'de Kısıklı'daki evinden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan inşaatı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,() Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan inşaatı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulundu. Saat 11:15'de Kısıklı'daki evinden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan inşaatı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.