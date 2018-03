Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar Türk'ü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bilmiyor (2)

İHTİYAÇ OLDUĞU ANDA ÖNCE BEN YOLA ÇIKACAĞIM'

Mersin'de Ak Parti İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bozkurt işareti yapması dikkat çekti. Kongreye katılanları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 seçimlerinde herkesin çok çalışmasını istedi. Mersin'e bugüne dek yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, salonda açılan 'Dünya 5'ten büyüktür' yazılı pankartı gösterdikten sonra, "Dünya 5'ten büyüktür. Er veya geç dünyanın 5'ten büyük olduğunu bugün anlamayanlar mutlaka anlayacaklar. Bundan hiç endişeniz olmasın" dedi. Salondaki kalabalık "Reis bizi Afrin'e götür" sloganı atınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz sabır. İhtiyaç olduğu anda önce ben yola çıkacağım, sonra size çağrı yapacağım. 15 Temmuz'da bunu yaptık. Sizler meydanlara döküldünüz, F-16'lar, tanklar hikaye. Bu FETÖ takımına Türkiye'yi mezar ettiniz. Afrin'le ilgili böyle bir durum olursa önce şahsım yola çıkacak, sonra 'Beraber yürüdük bu yolda' deyip beraber yola çıkacağız" diye konuştu.

'MERSİNLİ ANNELER ASLAN PARÇASI DOĞURUYOR'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaptığımız hizmetleri Bay Kemal duymuyor. Kulağı var ama duymuyor. 'Çiftçileri aç bıraktınız' diyor. Rakam ortada. Ah bay Kemal, sen hesap uzmanı olarak kalmışsın. Zaten hastaneleri çökerttin. Rahmetli Savaş Ay, senin dönemindeki hastaneleri çok güzel anlatıyordu. Tüm bu hizmetleri yaygınlaştırarak sürdürmeye kararlıyız. Mersin, 1'inci Dünya Savaşı'nda işgale uğramış bir şehir olarak özgürlüğün kıymetini çok iyi bilir. Mersin halkı istiklal mücadelesi için çoktan örgütlenmeye başlamıştı. Tüm ilçelerde kurulan cemiyetler aracılığıyla çok önemli mücadeleler verildi. 3 Ocak 1922'de bir Türk Alayı şehre girdiğinde Mersinliler çoktan işi bitirmişti. Dün bu toprakları düşmana dar eden Mersinliler bugün de ülkemizin istikbali ve istiklali için en önde mücadele ediyorlar. Mersin'in anaları, evlatlarını sadece balla değil aynı zamanda vatan ezan bayrak sevgisiyle de yoğuruyor. Mersin'in anneleri sadece evlat değil aynı zamanda birer aslan parçası da doğuruyor. Bu vesileyle cennetin ayaklarının altına serildiği anneleri saygıyla anıyorum."

'3213 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu an itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 213 oldu. Mehmetçiğimiz ilerliyor Afrin'e. İnşallah Afrin'e girdik, giriyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından 2 bin kilometrekarelik alan temizlendi, 140 bin kişi geri dönmüştü. Burada da 2 bin kilometrekarelik alan var. Bu süreç bittiğinde orada yaşayan kardeşlerimiz topraklarına geri dönecek. 15 Temmuz'da olduğu gibi yine Afrin'de destan yazılıyor. Şu an 900 kilometrekare alan terörden temizlendi. Biz askerimizle iftihar ediyoruz. Rabbim tüm güvenlik güçlerimizi, evlatlarımızı korusun. Bizim Suriye'de tek bir amacımız var. Sınırlarımız boyunca terör örgütünü Suriye topraklarından söküp atmak. Kendi güvenliğimizin dışında Suriyeli kardeşlerimizin de dönmesini sağlamaktır. Biz bu işgal güçlerini çok iyi tanırız. Biz sadece kendimizi ve dostlarımız için güvenli bir gelecek istiyoruz. Terörü destekleyenlerin Suriye'de neyi amaçladıklarını biliyoruz. Onların üzerine gidiyoruz. Bize kimse yan bakmasın, yanlış yapmasın. Bize yanlış yaparlarsa iki elimiz iki gözünün üstünde olur. Bunlar zannettiler ki PYD'de destek verince Türkiye sadece seyreder zannettiler. Geç o işi. O Türkiye eskide kaldı, bugün başka bir Türkiye var. Bugün 3 bin 500 dolardan 12 bin dolara kişi başına milli geliri yükselttik. 36 milyar dış gelirimiz vardı, 160 milyar dolara doğru gidiyor şimdi. IMF'ye borcu sıfırladık. 2013'te bitirdik o işi, sonra IMF 5 milyar dolar bizden borç istedi. Baktılar vereceğiz, sonra vazgeçtiler."

'AFRİN'E GİRMEK 3 GÜNLÜK İŞTİ'

Afrin'de Türkiye'nin çok hassas davrandığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz tek bir masum bile maddi manevi zarar görmesin diye, kendi askerlerimiz kendi hayatını riske atıyor. Teröristler sivillere kadınlara zarar veriyor. Biz hassasiyetlerimizi ortadan kaldırsak Afrin'i ele geçirmek 3 günlük bir işti. Ama biz hassasız. Varil bombalarını nasıl indirdiklerini, Irak'ta neler yaptıklarını biliyoruz. Ama biz onlar gibi olmadık, olmayacağız. Hem dinimiz hem kültürümüz gereği asla yıkmanın yok etmenin peşine düşmedik, düşemeyiz. Biz millet olarak tarihimiz boyunca kuruluşun dirilişin yaşatmanın peşinde koşuyoruz. Cerablus'u El Rai'yi, Azez'i nasıl teröristlerden temizledikten sonra tüm altyapı hizmetleriyle ayağa kaldırdıysak Afrin'de de aynısını yapacağız. Sonrasında Münbiç'ten başlayıp oraları terörden temizleyeceğiz. Oralarda da aynısını yapacağız. Biz yardım isteyen kardeşlerimizin yanına gidiyoruz. Amaç tamamlandıktan sonra asla oralarda kalmayıp kardeşlerimize teslim edeceğiz."

NATO'YU ELEŞTİRDİ

Terörizme karşı samimi olanların şimdi Türkiye'nin yanında yer alması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları vurguladı:

"Gerçekten terörizme karşı samimi davranan kim varsa, Türkiye'nin yanında olmak zorunda. Ey NATO neredesin? Türkiye NATO'nun üyesi değil mi? NATO nerede? Suriye'de NATO üyesi olan ülkeler, aslında güçleri yetse karşımıza çıkacaklar. Afganistan'da, Somali'de çağırdın, geldik. Şimdi ben çağırıyorum Suriye'de. Niye gelmiyorsun? Neden? İsim mi açıklayacağım? Gel. Adil davranın. Sadece kuru kelamlar bizi doyurmuyor. Bunlara inanmıyoruz. Samimi olun, üzerinize düşeni yapın. Lafa gelince insan haklarından mangalda kül bırakmayanlar, Suriye'de gözleri görmez, kulakları duymaz oluyor. Çünkü bunların derdi ağızlarından dökülen kavramlar, değerler değildir. Bunların tek derdi kendi çıkarlarını korumaktır. Bunların tek derdi coğrafyanın petrolüdür, yer altı kaynaklarıdır. Aksini söyleselerdi de en tepede terör örgütünün yanında olan, destekleyen devletler var. Kimsenin şüphesi olmasın, bu felaketten en büyük zararı bu terör örgütüyle al takke ver külahı içinde olanlar görecektir. Biz terörle mücadeleyi ve ikaz görevimizi sonuna kadar yerine getireceğiz."

'ÜMİTLİ OLMAK İÇİN NEDEN ÇOK'

Türkiye'nin her bakımdan ileri gittiğini anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ümit, Müslümanın kılavuzudur. Ümidimizi kaybettiğimizde Allah muhafaza istikametimizi de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ümitli olmamız için neden çok. Ülkemiz her bakımdan sürekli ileri gidiyor. Yüzde 11 büyüme geçen yıl dünyada bir numara olduk. İnşallah bu yıl da yüzde 7, 7.5 olacak. İyi gidiyoruz. Şu anda dünyanın ilk sırasındaki en büyük 10 yatırımdan 5-6 tanesi bizim. Kanal İstanbul projesiyle de Asya-Avrupa arasında dev bir kanal kuruyoruz, dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Yılda 90 milyon yolcu kapasitesi olan havalimanına sahip oluyoruz. Bu işler, durup dururken olmadı, çalışırken oldu. Milletimizle el ele kol kola yürüyoruz. Mersin'e bu kutlu yürüyüşte en önde olmak yakışır. Rabia'mız çok önemli. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İnşallah 2023, ilk 10'a girdiğimiz dünyada yıl olacak."

FOTOĞRAFLI