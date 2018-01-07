Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'u kabul etti

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balat'taki Demir Kilise'nin (Sveti Stefan Kilisesi) açılışının ardından, Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul 1,5 saat sürdü.
Gülseli KENARLI / İSTANBUL, () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balat'taki Demir Kilise'nin (Sveti Stefan Kilisesi) açılışının ardından, Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul 1,5 saat sürdü.