Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bir sistem değişikliğidir (2)

İbrahim YILDIZ - İhsan YALÇIN- Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Her ne kadar birileri rejim mejim deyip duruyorsa da ki alakası yok. Bu bir sistem değişikliğidir. Ve bu sistem değişikliği de kusura bakmasınlar daha kısa süre önce başlamış değil. Cumhuriyetimizin kuruluşana dayanır bu iş" dedi.

Doğu Afrika ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın mensuplarının başkanlık sistemi ile ilgili sorusu üzerine, “ Her ne kadar birileri rejim mejim deyip duruyorsa da ki alakası yok. Bu bir sistem değişikliğidir. Ve bu sistem değişikliği de kusura bakmasınlar daha kısa süre önce başlamış değil. Cumhuriyetimizin kuruluşuna dayanır bu iş" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, milletvekilleri ve iş adamlarının bulunduğu kalabalık bir heyetle Doğu Afrika ziyaretinin ilk durağı olan Tanzanya'ya gitti. TC-TUR adlı özel uçakla Darüsselam'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer uğurladı.



CUMHURİYETİN KURULUŞUNA BAKSINLAR



Erdoğan, Tanzanya, Mozambik, Madagaskar'ı kapsayan Doğu Afrika seyahati öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde açıklamalarda bulundu. Meclis'ten geçen Anayasa değişikliği ile ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle ben ülkemizle alakalı açıklamaları henüz erken buluyorum. Şundan dolayı; tabi bu sürecin parlamento aşaması gerçekten başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tabi bunun adı referandumdur. Şimdi ise gerçek sahibine gideceğiz, millete gideceğiz. Milletimizin bu referandum kararıyla ilgili vereceği karar ne olacak? Bunu önce bir görmemiz lazım. Tabi bunu gördükten sonra milletimiz hakikaten bu referandum kararını onaylıyorsa, onayladıktan sonra biliyorsunuz hemen bir seçim söz konusu değil. Ondan sonra bir seçim süreci var. Seçim şu andaki görüntüsü 2019. Bu seçimde tekrar millete gidilecek. Millet ne karar verecek tabii onu da görmek gerekiyor. Onun için bu neticeleri alalım, neticeleri aldıktan sonra bu adımları atalım. Tabi ki özellikle partili bir Cumhurbaşkanı süreci bir defa bu işin en farklı olan yönü olacak. Ve bütün bunların yanında da özellikle Türkiye'nin geleceğe yönelik çok daha performansı artırıcı kararlar almasının gereğine inanıyoruz. Yani biz idarede; çünkü her ne kadar birileri rejim mejim deyip duruyorsa da ki alakası yok. Bu bir sistem değişikliğidir. Ve bu sistem değişikliği de kusura bakmasınlar daha kısa süre önce başlamış değil. Cumhuriyetimizin kuruluşuna dayanır bu iş" dedi.



MİLLETİMİZİN VERECEĞİ KARAR BAŞ GÖZ ÜSTÜNDEDİR



Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda milletimizin vereceği karar bizim için baş göz üstünedir. İnşallah bu adımı bu şekilde atacağız. Ama 2019'da seçim yapılır yeni partili cumhurbaşkanı seçilir, partili cumhurbaşkanı seçildikten sonra da kim olacaksa partili cumhurbaşkanı tabi ki o kabinesini oluştururken artık bağlayıcı bir niteliği olmayan bir süreçtir. Burada ağırlıklı olarak biliyorsunuz parlamentodan değil parlamento dışı bir kabine oluşturma şansı olacağı için bu defa birinci derecede önem arz ediyor. İkinci derecede parlamento içinden de bu kabineye kişiler alabilir."

BUGÜN DE MEYDANLARDAYIM DAHA ÖNCE DE MEYDANLARDAYDIM



Bir basın mensubunun 'Meydanlarda sizleri görecek miyiz' sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: "Tabi şu anda yani bizim meydanlarda yer almamızda mani bir hal yok. Birçok etkinlikler olacaktır. Ve bu etkinlikler içerisinde arkadaşlarımla değerlendirmelerimizi yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra meydana çıkar mıyız, çıkmaz mıyız?.. Ben şu anda zaten meydanlardayım. Bakın dün de meydandaydım, bundan önce de meydanlardaydım. Ama onun değerlendirmelerini yaptıktan sonra ne zaman halkımızla bir araya geleceğiz konuşacağız. Kaldı ki Cumhurbaşkanlığı üzerinden bir geleceğin hazırlanacağı düzen bizi de ilgilendirecektir. Düşüncelerimizi halkımızla paylaşmayı gerektirecektir diye düşünüyorum."

HALKIMIZ SICAK BAKIYOR AKSİ OLSA BU İŞİN İÇİNDE OLMAZDIK



Bir gazetecinin ' Siz sıkça anket yapan bir kişiniz. Sizin referandum ile ilgili bir anket yaptırdınız mı elinizde bir veri var mı? Referandum tahminiz nedir?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Biraz erken oluyor. Anketler var bunları biraz daha hızlanalım inşallah bunları paylaşırız. Halkımızın milletimizin referandum ile birlikte Türkiye'de özellikle Partili Cumhurbaşkanlığına sıcak baktığı çok da ciddi anlamda oranla bu işe yaklaştığını görüyoruz. Öyle olmasa bu işin içinde olmazdık onu da çok açık söyleyeyim" diye yanıtladı.

ORTADOĞUNUN EN GÜÇLÜ VE BELİRLEYİCİ ÜLKESİ TÜRKİYE'DİR

ABD Başkanı olan Donald Trump'un açıklamalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Sayın Trump birçok açıklamalar yapıyor ve biz de bu açıklamaları şu anda izliyoruz. Köprüler vesaire demiryolları ondan öte şu anda Ortadoğu'yu düşünüyoruz. Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı ne olacaktır onu düşünüyoruz. Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor. Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler doğrusu rahatsız edicidir. Biz toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir Ortadoğu'dan yanayız. Parçalı bir Ortadoğu düşünmüyoruz. Bu Ortadoğu haklarının kendisine saygısızlık olur biz buna evet diyemeyiz. Sayın Trump'a yapacağımız ziyarette o görüşlerimi A'dan Z'ye aktaracağım. Bu müzakerelerle birlikte Ortadoğu'nun en güçlü ve belirleyici ülkesi Türkiye'dir. Ortadoğu ile alakası olmayanların Ortadoğu ile ilgili karar verirlerse dünyamız için insanlık için isabetli olmazö şeklinde konuştu.

ZİYARETLERİ ANLATTI



Doğu Afrika ziyaretleriyle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tanzanya, Mozambik, Madagaskar'ı kapsayan bir Afrika ziyaretine çıkacağız. Bu Afrika ziyaretinde özellikle 2005 yılında bir Afrika yılı süreci başlattık. Bu Afrika yılı süreci ile birlikte 12 büyükelçilikten aldığımız Afrika'da şuan da 39 büyükelçiliğe ulaştık. Tabi hedefimiz Afrika'nın tüm ülkelerinde Türkiye'nin büyükelçilikleri olsun. Afrika'yı bu büyükelçiliklerimizin vasıtasıyla ikili ilişkilerimizi çok daha yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz bir kıta haline getirelim. Ziyaret programında önce Darüsselam'da Tanzanya Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Magufuli ile birlikte heyetlerimiz arasındaki resmi görüşmelere eş başkanlık yapacağız. Aynı zamanda Türk ve Tanzanyalı müteşebbislerimizin düzenleyeceği iş adamlarımızla birlikte forma değerli mevkidaşımla beraber iştirak edeceğiz. Tanzanya ziyaretinin ardından Mozambik'in başkenti Maputo'ya geçeceğiz. Mozambik Cumhurbaşkanı Sayın Flipe Nyusi ile görüşecek ve heyetler arası toplantılarımızı yapacağız. Bu ziyaretimizde ülkemizden Mozambik'e Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olacaktır. Ve bu ziyaretin özellikle özel bir anlamında ilk ziyaret olmasının yanında malum Afrika ülkelerinde Tanzanya olsun, Mozambik olsun FETO'nun bu ülkelerdeki yoğun faaliyetleri ile ilgili oradaki devlet başkanlarıyla bu konuları da masaya yatırıp değerlendirmelerini yapmış olacağız. Tanzanya ziyaretinin ardından Madagaskar Cumhurbaşkanı bir araya geleceğiz. Heyetler arası görüşmelere de başkanlık yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı ile geçtiğimiz yıl mayıs ayında İstanbul'da düzenlediğimiz Dünya İnsanı Zirvesi'nde bir araya gelmiştik. Madagaskar ziyareti de Türkiye'den bu ülkeye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılmış olan ilk ziyaret oluyor" şeklinde konuştu.

FETO'YU TEHDİT OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ



Ziyaretlerinde mevkidaşlarına FETO ile mücadele konusunda destek isteyeceğinin de altını çizen Erdoğan, “Bu ziyaretlerimizde FETO ile mücadele bağlamında muhataplarımızdan beklentilerimizi dile getireceğiz. Daha sonra da özellikle FETO'NUN bilhassa dost ve kardeş coğrafyalarda tasfiye edilmesi yoğun çaba sarf ediyoruz. Kendileriyle neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Şunu memnuniyetle dile getirmek isterim. Afrikalı dostlarımız arasında bu örgütün niyetlerine, yanıltıcı söylemlerine karşı hassasiyet her geçen gün tanıdıkça derinliğine vakıf oldukça artmaktadır. 15 Temmuz gecesi suçüstü yakalanan bu örgütün bu katil sürülerinin artık diyalog, hizmet, eğitim, ticaret diyerek gizlenme imkanı kalmamıştır. İnşallah bu terör örgütünü ülkemiz milletimiz ve dostlarımız için bir tehdit olmaktan çıkaracağızö şeklinde konuştu.

SÖMÜRGECİLİK LEKESİ OLMAYAN BİR ÜLKEYİZ BAŞIMIZ DİK



Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca ziyaretleri kapsamında bu ülkelerde gerçekleştirilecek toplantılara bizzat iştirak edeceğinin de altını çizerek şunları söyledi: “Özellikle ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte yeni açılımlara, yeni iş ortaklarına ve yeni pazarlara ihtiyacımız var. Bu bağlamda geçtiğimiz Kasım ayında İstanbul'da Türkiye Afrika ekonomi iş formunu düzenledik. İnşallah seyahatimiz sırasında bu formun sonuçlarını görme hem de yeni ortaklıklar tesis etmek imkanı bulacağız. Biz asla tek taraflı kazanmanın başkalarının alın teri üzerinden zenginleşme peşinde değiliz. Biz kazan kazan esasına göre çalışmalarımızı sürdürme gayreti içinde olacağız. Hamdolsun Afrika ziyaretlerinde geçmişinde sömürgecilik lekesi olmayan bir ülkenin temsilcileri olarak her zaman başımızın dik alnımız ak olarak çıktık. Afrikalılar da adeta bizi bir kardeş gibi muhabbetle bağırlarına basıyor."

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