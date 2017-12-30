FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan börekçide vatandaşlar ile sohbet etti
KASTAMONU Ak Parti İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine börek ikram etmek isteyen esnafın davetini kabul etti. Erdoğan, börekçide bulunanlarla bir süre sohbet etti. FOTOĞRAFLI
30 Aralık 2017 Cumartesi 15:46
KASTAMONU Ak Parti İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine börek ikram etmek isteyen esnafın davetini kabul etti. Erdoğan, börekçide bulunanlarla bir süre sohbet etti.
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