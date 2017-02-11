Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
(FOTOĞRAF)
İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. (FOTOĞRAF)
11 Şubat 2017 Cumartesi 12:34
İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
(FOTOĞRAF)
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