Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Gülseli KENARLI / İSTANBUL () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti ve yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

