Cumhurbaşkanı Erdoğan Birlik Vakfı iftarına katıldı (Geniş haber)

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birlik Vakfı Genel merkezinde gerçekleştirilen, 39. Geleneksel Birlik Vakfı iftarında yaptığı konuşmasında “Türk milleti nasıl 15 Temmuz'da gerektiğinde canı pahasına iradesine sahip çıkmışsa, 23 Haziran'da da özgür iradesiyle tercihini yapacaktır. Ben buna inanıyorum. Türk demokrasisi 23 Haziran imtihanından da Allah'ın izniyle hep birlikte alnının akıyla çıkacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet de bulunan Birlik Vakfı Genel merkezinde gerçekleştirilen 39. Geleneksel Birlik Vakfı İftarına katıldı. İftar programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile eski bakanlar, ve çok sayıda kişi eşlik etti.

"TABİAT BOŞLUK KABUL ETMEZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birlik Vakfı Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 39. Geleneksel Birlik Vakfı İftarında yaptığı konuşmaya, katılımcıların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ederek başladı. Vakıf faaliyetlerinde genç kuşaklara yönelik eğitim ve kültür faaliyetlerine daha çok ağırlık vermeleri gerektiğini belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gerek Gezi olaylarında şahit olduğumuz manzaralar, gerekse 15 Temmuz gecesi yaşadığımız büyük ihanet Birlik Vakfı'nın omuzlarındaki yükün ne kadar ağır olduğunu hepimize göstermiştir. Tabiat boşluk kabul etmez. Her iki hadisede gördüğümüz gibi şayet biz sahip çıkmazsak, gençlerimizin vatan, millet ve memleket düşmanı habis ellerin oyuncağı haline gelmesi sadece an meselesidir. Çok açık ve net söylüyorum FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi katil sürülerine kaptırdığımız her gencimizin vebali bizlerin, bizim gönüllü teşekküllerimizin üzerindedir."

"GÖNÜL COĞRAFYAMIZIN DÖRT BİR YANINDAN BU RAMAZANDA YİNE DUMANLAR, FERYATLAR YÜKSELİYOR"

Erdoğan, “İsrail yönetimi abluka ve ambargoyla açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'ye yine bomba yağdırıyor. Suriye'nin eli kanlı rejimi, İdlib'te yaşayan sivilleri, hastane ve okulları bu ramazan gününde varil bombalarıyla vurmakta hiçbir beis görmüyor. Yemen'deki yüz binlerce çocuk kirli bir savaşın kurbanı olarak açlık ve kıtlığın pençesinde kıvranıyor. Libya'da, sırf petrol kuyularının kontrolü için bir kiralık katilin azgınlıklarına göz yumuluyor. Arakan'dan Somali'ye, Afganistan'dan Irak'a kadar, gönül coğrafyamızın dört bir yanından maalesef bu ramazanda yine dumanlar, yine feryatlar yükseliyor" şeklinde konuştu.

"BİZİM MİLLİ İRADENİN HAKKINI ARAMA MÜCADELESİDİR"

Erdoğan, Avusturya'da ki 2 yıl sonra iptal edilen Cumhurbaşkanlığı seçimini örnek göstererek, “Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimi 2 yıl sonra iptal edilebiliyor. Hiç ses duydunuz mu, 'Nasıl böyle bir şey olabilir' diye herhangi bir serzeniş duydunuz mu? Bakın, 2 yıl sonra cumhurbaşkanlığı seçimi iptal edilebiliyor. Bizde ise sadece müracaat edişimiz bile Batı'yı rahatsız ediyor. Bu, bizim milli iradenin hakkını arama mücadelesidir. Bu, bize gönül verenlerin hakkını arama mücadelesidir. Biz de hakkımızı arama mücadelesini verdik, YSK onlar da sağ olsun haklı kararımızı teyit ettiler "ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE HİÇ KİMSENİN MANDASI DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hiç kimsenin müstemlekesi, mandası olmadığını vurgulayarak, "Topraklarında darbeci katilleri ağırlayanlar, bize hukuk dersi veremez. Seçimle işbaşına gelmiş Venezuela Devlet Başkanını devirmeye çalışanlar, bize demokrasiden bahsedemez. İsrail terörüne seslerini yükseltmeyenler, Seçim Kanunu çerçevesinde yürüttüğümüz hak mücadelesine laf edemez. Türk milleti nasıl 15 Temmuz'da gerektiğinde canı pahasına iradesine sahip çıkmışsa, 23 Haziran'da da özgür iradesiyle tercihini yapacaktır. Ben buna inanıyorum. Türk demokrasisi 23 Haziran imtihanından da Allah'ın izniyle hep birlikte alnının akıyla çıkacaktır" dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı İsmail Kahraman ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarının ardından hediye takdimin de bulundu. Erdoğan, programın ardından kendisini dışarı bekleyen vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde Kısıklı'da bulunan konutuna gitti.