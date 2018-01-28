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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birazdan Burseya Tepesi'ni düşüreceğiz (3)

'MEHMETÇİĞİMİZ AFRİNE YÜRÜYOR. BURSEYA DAĞI'NI DA DÜŞÜRDÜLER' Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'daki il kongresinin ardından Amasya'ya geçti. Partisinin 6. Olağan il kongresi öncesi, kongrenin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birazdan Burseya Tepesi'ni düşüreceğiz (3)

'MEHMETÇİĞİMİZ AFRİNE YÜRÜYOR. BURSEYA DAĞI'NI DA DÜŞÜRDÜLER'
Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'daki il kongresinin ardından Amasya'ya geçti. Partisinin 6. Olağan il kongresi öncesi, kongrenin yapılacağı salonunda önünde toplanan kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burseya Dağı'ndaki operasyona ilişkin konuştu. Çorum'da yaptığı konuşmada "Burseya Tepesi düşmek üzere" sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Mehmedimiz Afrin'e doğru yürüyor. Burseya Dağı'nı da düşürdüler. Bazı kendini bilmezler, sözde etiketi olanlar, onlara rağmen bitirdiler. Avrupa Parlamentosu'na rağmen bitirdiler. AP'de bazı kendini bilmezler benim askerime işgal kuvveti diyor. Siz ceddinize bir bakın. Afrika'da neler yaptınız, neler yediniz bir bakın. Sizin tarihiniz işgallerle dolu, sömürgelerle dolu. Şu anda bunlar, bu ahlaksızlar, buyurun, Almanya'da terör örgütlerine, camilerimizi saldırtarak, cam çerçeve indirerek bunları polisleri ile beraber seyrediyorlar. Vatandaşlarım havalimanında, polislerin gözleri önünde, oradaki vatandaşlarımıza bu PKK'lılar, teröristler saldırırken sessiz duruyorlar. Bunlara işgalci kimdir, konuksever kimdir, onu biz öğreteceğiz. Afrin'e niye giriyoruz? Biz Afrin'de toprak meraklısı değiliz. Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok. ama 2.5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda misafir. Onları evlerine göndermenin çalışmalarını yapıyoruz" dedi.
'Dik dur eğilme, bu millet seninle' sloganları eşliğinde konuşmasını sürdürenh Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Azez, Cerablus, El Rai, buraları aldık değil mi? 2 bin kilometre kare bu araziye şu anda 130 bin, bizdeki mülteci geri döndü. Şimdi onlar evlerine gittiler. Onların orada her türlü imkanlarını hazırlıyoruz, öyle gönderiyoruz. Adalet devletin esasıdır, malın, paranın, pulun değil. Biz bununla da kalmadık. Şimdi, ÖSO ile Mehmetdim beraber. Beraber yürüyorlar. Fakat, bunu hazmedemeyenler de var. Geçen sınıra gittim, dedim 'Ne durumdayız, yeter mi?' Komutan, 'Şu an sıkıntı yok' dedi. En ufak sıkıntı olduğunda önce ben, ondan sonra siz yürüyeceksiniz. 15 Temmuz gecesi bu kardeşiniz 'Yürüyün meydanlara' dedi. Birisi de geldi, tankların arasından hemen Bakırköy'e sığındı. O kişinin kim olduğunuz biliyorsunuz, ama ona da siz Amasya'da haddini bildirmeniz lazım. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, F-16 oluruz, tanklarımızla, toplarımızla onları mağaralarında, inlerinde bitiririz. Şu anda bitiriyoruz. İçeride de dışarıda da. Bak, kar, bora, fırtına demedi benim Mehmedim. Ne diyordu şair? Kan, bora, fırtına sükun bulacak. Sana dinsizler, sana imansızlar selam duracak. Şimdi öyle olmuyor mu? Evelallah."

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