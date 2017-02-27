Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylerbeyi Sarayı'nda...



Özgür ALTUNCU - Güven USTA / İSTANBUL () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'daki konutundan çıkarak Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Erdoğan burada, ilk olarak Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u kabul edecek. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul edecek.