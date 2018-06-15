Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada (1) 

İdris TİFTİKCİ - Yılmaz BEZGİN - İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kıldı.

"ÜZERİNE ÜZERİNE GİDECEĞİZ"

Erdoğan camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Biz milli birlik, kardeşlik dedik orada da aynı şeyi yaptılar. Çözüm süreci dedik orada da aynı şeyi yaptılar. Şu anda da aynı şeyi yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar ama şunu bilsinler ki biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar'da bırakacağız, ne Cudi'de bırakacağız, ne Tendürek'te bırakacağız ne Bestler Dereler'de bırakacağız ne de bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz" dedi.

"BİR İHTİYACIN OLDUĞU ORTADA"

Kalıcı bedelli askerlik ile ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, " O tabii çok ayrı bir konu. Kalıcı bir bedelli askerlikten öte, bir defa bedelli askerliğin sınırı ne olacak, şartları ne olacak? Bu konuda tabii bunu belirleyecek olan bir yerde de herhalde biz siviller olmaktan öte askeri erkan. Yani Genelkurmay. Onlarla oturacağız, konuşacağız. Genelkurmay Başkanlığımız bize şu kadar asker gerekiyor

dediği zaman biz kalkıp da Genelkurmay'ın bu talebini bir kenara koyamayız. Türkiye'de şu anda zaten bizim silahlı kuvvetlerimiz ciddi oranda profesyonel orduya geçmiş durumda hala da devam ediyor. Ama şimdi bu bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra da bunun adımını atacağız" diye konuştu.

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