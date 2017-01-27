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Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kanun ve kararnamelerdeki değişiklikleri onayladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Emekli Sandığı Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) değişiklik yapılmasına ilişkin kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kanun ve kararnamelerdeki değişiklikleri onayladı

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Emekli Sandığı Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) değişiklik yapılmasına ilişkin kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. Cumhurbaşkanlığı basın merkezi tarafından yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

'6770 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

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