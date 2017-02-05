Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ı saat 15.00'de Tarabya Köşkün'de kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme saat 19.30'da sona erdi. 4,5 saat süren görüşmenin ardından Başbakan Yıldırım Tarabya Köşkü'nden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı Tarabya Köşkü'nde kabul etti
Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ı saat 15.00'de Tarabya Köşkün'de kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme saat 19.30'da sona erdi. 4,5 saat süren görüşmenin...
05 Şubat 2017 Pazar 19:38
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