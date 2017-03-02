Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Binali Yıldırım’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Binali Yıldırım’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Binali Yıldırım’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. FOTOĞRAFLI Haber: ANKARA, ()
02 Mart 2017 Perşembe 17:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Binali Yıldırım’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
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