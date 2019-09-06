Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'in kurtuluş gününü kutladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ersin Yazıcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz'a tebrik telgrafı gönderdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:"Balıkesir İlimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mâl olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Balıkesir'in bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."