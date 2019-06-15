Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti

İstanbul,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti. Tacikistan ziyareti sonrası yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Bağcılar Belediyesi'ne geçti. Burada sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti. Erdoğan, bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını

da istedi.