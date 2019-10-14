Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu (1)

İdris TİFTİKCİ-Yılmaz OKUR/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sorularını yanıtladı.



Erdoğan, Münbiç ile ilgili olarak, "Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız."



dedi.



Yabancı basının manipülasyon yaptığı iddiası ile ilgili soruya Erdoğan, "Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği uyguluyorlar." şeklinde cevap verdi.