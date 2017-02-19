Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'a geliyor

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çeşitli açılışlar yapıp referandum süreci nedeniyle halka seslenmek üzere 25 Şubat'ta Aydın'a geleceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, resmi programının hafta içinde Aydın Valiliği tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını belirten Ömer Özmen şöyle dedi:

"Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanınımız Recep Tayyip Erdoğan'a tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da teşkilat olarak büyük bir sevgi ve hürmet besliyoruz. Kendisini en iyi şekilde ağırlayacağız. İlimizde dev yatırımların açılışını yapacak olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, 25 Şubat Cumartesi günü saat 12.00'de Efeler İstasyon Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge tüm Aydınlı vatandaşlarımızı davet ediyorum." Özmen, Cumhurbaşkanı olarak ikinci kez Aydın'a gelecek olan Erdoğan için hazırlıklara şimdiden başladıklarını da kaydetti.

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