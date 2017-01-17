ANKARA ()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Atlantik Konseyi heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atlantik Konseyi'ni kabul etti
ANKARA ()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Atlantik Konseyi heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
17 Ocak 2017 Salı 19:04
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