Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerimiz Kandil’e ilerledikçe Muharrem’i efkar basıyor (2)

'KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ'

Bursa’daki mitinginin ardından STK'lar tarafından Olimpik Atletizm Stadyumu'nda düzenlenen 12 bin 500 kişilik iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin önemli bir seçime doğru gittiğini söyledi. Erdoğan, “İnşallah önce Ramazan Bayramı’na ardından bir demokrasi bayramı olan seçim gününe hasıl olacağız. Biz siyaset yolculuğumuza milletimizle birlikte çıktık. Bugüne kadar da ne yaptıysak milletimizle birlikte yaptık. Ne yaptıysak milletimiz için yaptık. Demokrasimizi geliştirirken de ülkemizi büyütürken de sadece milletimize hizmet etme gayesiyle çalıştık. Sağ olsun milletimiz de bizi hiç yalnız bırakmadı. Her seçimde artan desteği ile bizi reformlarımız ve yatırımlarımız konusunda sürekli cesaretlendirdi, teşvik etti. Biz Türkiye’yi büyüttükçe, güçlendirdikçe karşımıza çıkartılan engellerin de arttığını gördük. Öyle ki işi darbe girişimine kadar götürdüler. Sandılar ki biz korkup kenara çekileceğiz meydanı da bu korkaklara ürkeklere bırakacağız. Hamdolsun milletimizle birlikte tüm bu saldırıları göğüsledik çünkü biz şunu biliyoruz korkaklar zafer anıtı dikemez” dedi.

'SURİYELİLER BİZİM KARDEŞİMİZ'

Türkiye’nin 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını söyleyen Erdoğan, “Esed zalim olabilir, o bir diktatör olabilir ama bize sığınmak durumda kalan o Suriyeliler, kim ne derse desin bizim kardeşimizdir” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün nasıl kimseye kapımızı kapatmadık, herkese yüreğimizi ve soframızı açtıysak bugün de Suriye’den Irak’tan gelenlere karşı aynı tavrı gösterdik. Biz biliyorduk ki bizim tarihimizde ensar var, bizim tarihimizde muhacirler var. Sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimiz bir muhacirdi. Ama onun ensarı da vardı. Peygamberimiz işte o ensar olarak yanlarında bulunduğu Medine-i Münevvereden tekrar Mekke-i Mükerremeye dönerken başka bir edayla dönmüştü. O dönüşte de zafer Allahın izniyle, o azhabı ile birlikte onlar için gerçekten çok farklı olmuştu. Zira kılıçlarla girmemişlerdi. Çok farklı bir şekilde Mekke’ye girişleri olmuştu. Şimdi bazı yerlerde duyduğumuz dedikodular bizi üzüyor. 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz. Kim onlar? Onlar kardeşlerimiz. Onların başında olan Esed zalim olabilir, o bir diktatör olabilir ama bize sığınmak durumda kalan o Suriyeliler, kim ne derse desin bizim kardeşimizdir. Zira rabbimiz ne buyuruyor? Ancak müminler kardeştir. Bunlar mümin ve bizim kardeşimiz. Biz bunlara kapıyı kapatabilir miyiz? Aynı şey bizim başımıza da gelebilirdi. Düşünün Çanakkale’yi. Çanakkale’de bizimle beraber o yedi düvele karşı savaşanlar kimlerdi düşünün. Hatta hatta Haçlı ordusu içerisinde gelenler bile ezanlar sabah namazında okunmaya başlanınca biz nerdeyiz sorusunu sormaya başladılar. Anladılar ki biz Müslüman ülkedeyiz ve silahları tersine çevirdiler. Ama bu ülkede, o tek partili dönemde bizim ezanımızı dahi Türkçe’ye çeviren o CHP’liler yok muydu? Allah rahmet etsin. Rahmetli Menderes, onu tekrar aslına döndürdü. Aslına döndürdü de rahmetli Menderes’i bunlar ipe götürmedi mi? Rahmetli Menderes idam edilirken bunların sesi çıktı mı? Çıkmadı. İşte şimdi biz gerçek demokrasi ile aslına çeviriyoruz. Ve bir daha bunlara bu ülkede bu fırsatı vermeyeceğiz."

İNCE'YE YERLİ OTOMOBİL HATIRLATMASI

CHP cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye yerli otomobilin elektrikli olarak üretileceğini hatırlatan Erdoğan, “Türkiye’nin potansiyelini harekete geçirip, üretim, ihracata istihdama dönüştüren bir iktidar olduğumuz gibi aynı zamanda demokrasiyi de gerçek demokrasiye dönüştürerek bu ülkede milli birliği, beraberliği, dayanışmayı biz tesis ettik. Bakın bugün Bursa metal sanayinde çalışan işçilerimiz ve emekçilerimizle Türkiye’nin en önemli merkezi. Biz şimdi yerli ve milli otomobil diyoruz değil mi? Yerli milli otomobilde kim karşımıza çıkıyor? CHP. Ne diyor? Tayyip Erdoğan diyor 20 sene geriden takip ediyor. Bay Muharrem bak sen daha çıraksın çırak. Sen bizim hangi otomobili yaptığımızdan haberin bile yok. Biz elektrikli otomobil yapacağız Bay Muharrem. Aküyü de burada üreteceğiz. Devran dönüyor devran. Haberin yok” diye konuştu.

Millet Kıraathaneleri konusunda bilgilendiren Erdoğan, CHP Adayı Muharrem İnce’ye de bu konuda göndermede bulundu. Erdoğan, “Ben millet kıraathaneleri diyorum. O diyor ki ekonomi çöktü diyor. Bak sadece kek yedirecekler, gençleri de işsiz kaldıkları için oralarda oyalayacaklar diyor. Bay Muharrem Zeytinburnu’na bir uğrayıver. Orada bizim millet kıraathanesini bir gör. Bak Muharrem öğretmen olmak başka bir şey ama kıraat nedir, hane nedir. Onu öğrenmek bambaşka bir şey. Bak kıraathane okuma evi demek. Tabi senin hayatın herhalde o eski alışkanlıklar var ya iskambil, okey, mokey filan falan, sen hala orada kalmışsın. Hamdolsun bizim hayatımızda bu yok. Biz gençlerimizi bu kıraathanelere çekerek onlara okuma alışkanlığını, okuma kültürünü o medeniyetimizdeki o gücü onlara yeniden katalım diyoruz. Onun için de yavrularımız geliyor. 24 saat oralar açık. Çorbayı buluyor, interneti var, kekini alıyor, çay kahve neskafe ne isterse orada buluyor. Buradan dünyayı da tanıyor. Ben kızımı aradığım zaman üniversitede onu yurt dışında kütüphanesinde bulurdum. Çünkü onun dev kütüphanesi vardı. Anlat bana derdim nedir bunların özelliği. Biz Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi de kuruyoruz. 5 milyon cilt orada olacak. Ve 24 saat açık. Genci yaşlısı hepsi oraya gelip gidebilecek. Orada da aynı şekilde çayı kahvesi bunun yanında keki interneti olacak. Bunlar külliye ifadesine de karşı çıktılar. İstanbul Rami’de de millet kışlası vardır. Onu da bir millet kütüphanesine çeviriyoruz. Oranın da hacmi 7 milyon cilt olacak. Bunlar büyük değil. Dünyada 150 milyon cilt kapasitesi olan kütüphaneler var. Bizim de oralara gelmemiz lazım. Bizim medeniyetimizde bu var. Çok geri kaldık. Bunu telafi etmemiz lazım" dedi.

YERLİ MARKA OTOMOBİL

Yerli otomobilin ilk prototipinin 2019’da ortaya çıkacağını söyleyen Erdoğan, “Şimdi Türkiye’nin otomobili sloganıyla yerli marka otomobilimizi üretmenin hazırlıklarını yapıyoruz, buna karşı çıkıyorlar. Bunlar rahmetli Nuri Demirağa’nın uçak fabrikasını gaz ocağı fabrikasına çevirenler değil mi? Yoksa biz çoktan kendi uçağımızı yapmış olacaktık. Ben ne dedim? 'Babayiğitler arıyorum' dedim. 5 babayiğit bulundu. Şirket kuruldu, CEO’su atandı. İnşallah 2019’da prototip hazır olacak. 2021’den itibaren seri üretim başlayacak. Tabi tüm bunları Türkiye’nin kendi otomobil fabrikasına karşı çıkan ama Almanlar'ın otomobil fabrikasına olan hayranlığını ballandırarak anlatanlara izah etmek zor. Kim o? Bay Muharrem. Bunları, her meseleye aşağılık kompleksiyle bakanlara anlatmak gerçekten çok zor. Bu proje başından beri elektrikli olarak tasarlandığı, bunu duymayan kalmadığı halde hala kaporta diyerek ülkemizin gayretini başarısını küçültmeye çalışıyor. Alman’a hayran Türk’e düşman bu zihniyeti biz 200 yıldır çok iyi tanırız. Milletimizin bu seçimlerde kendi ülkesinin kendi halkının gelişmesine kalkınmasına tahammülü olmayan bu müstemleke kafasını bir kez daha sandığa gömeceğine inanıyorum” dedi.

"HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ"

Terör konusuna değinen ve sadece Afrin’de 4 bin 600 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin sınır ötesindeki operasyonlarından sadece teröristler rahatsız olur ama bir de Bay Kemal ve Bay Muharrem rahatsız olur. Biz Afrin’e gidiyoruz, onlar Afrin’e gitmeyin diyor. Sizden mi izin alacağız. İstişaremizi yaptık ve Afrin’e girdik. Şu ana kadar sadece Afrin’de 4 bin 600’e yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus’ta 3 bine yakın DEAŞ’lıyı derdest ettik, etkisiz hale getirdik. Bu ülkenin inşa ettiği dünya çapındaki eserler sadece Türkiye düşmanlarını huzursuz eder. Bu ülkenin büyük yatırımları sadece rakiplerini ürkütür. Hem bu ülkenin ekmeğini yiyeceksiniz, hem suyunu içeceksiniz, hem havasını teneffüs edeceksiniz hem de bunlardan rahatsız olacaksınız. Maalesef bugün ülkemizde böyle insanlar var mı? Var. İHA yapılır karşı çıkarsınız, SİHA yapılır karşı çıkarsınız. Siz neyi alkışlayacaksınız?” diye konuştu.

'KANAL İSTANBUL'U İSTEMESENİZ DE YAPACAĞIZ'

Üçüncü havalimanının ilk etabını 29 Ekim’de açılacağını da duyuran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kanal İstanbul’u yaptırmayız diyorlar. Yapacağız. İsteseniz de istemeseniz de yapacağız. Dün yıldızı olmayan havalimanı diyerek Sabiha Gökçen ile alay ediyorlardı. Bay Kemal, biz öyle bir hale getirdik ki Sabiha Gökçen yetmez oldu, şimdi orada hem yeni terminal hem yeni pisti yapıyoruz. İş bilenin kılıç kuşananın. Bugün yeni havalimanımızı gereksiz buluyorlar. 2023, 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’yla açacağız. 90 milyon yıl yolcu kapasiteli. Dün bu kadar gazı havaya mı vereceksiniz diyerek doğalgaz projelerimize karşı çıkıyorlardı şimdi Akkuyu’da inşası başlayan nükleer güç santralimize muhalefet ediyorlar. Yarın inşallah Azerbaycan Devlet Başkanı ile birlikte Eskişehir’de TANAP’ın açılışını yapacağız. Bunlar hala 40’ların, 70’lerin, 90’ların Türkiye’sini arıyorlar. Bunlara milletimiz dün fırsat vermedi. İnşallah 24 Haziran’da da vermeyecek. Bursa’dan öncekilerden çok daha büyük bir destek bekliyorum. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki en küçük bir risk alacak durumumuz yok. Bu dönemde ya dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda mesafe kat edeceğiz ya da ilk 20’nin dışına düşeceğiz. Biz vakit birlik vaktidir, vakit Türkiye vaktidir hedeflerimizle yürümeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programından sonra İstanbul'a gitmek üzere Bursa'dan ayrıldı.

Berktuğ ÖNCÜ-Enver Fatih TIKIR- Mehmet İNAN/ BURSA ()

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