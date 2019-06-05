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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti. Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti. Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğleden sonra Üsküdar'daki konutundan  Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti. Anne ve babasının mezarlarını ziyaret eden ve dua okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarlıktan ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla da bayramlaştı. 

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