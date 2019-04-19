Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret ederek dua okudu.



Erdoğan akşam 20.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu. Erdoğan daha sonra Kısıklı'daki konutuna geri döndü.

