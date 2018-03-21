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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü 

ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü 

ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler üzerinde duruldu. İki lider, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler. 
Şansölye Angela Merkel ile geçen hafta yaptığı görüşmeye de atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’da kurulan yeni hükümetle de diyalog ve işbirliğine ivme kazandırma konusunda kararlı olduklarına dikkati çekti. Teröre karşı ortak mücadelenin önemine değinilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi paylaşımında bulundu. 
İki liderin, Almanya’da yaşayan Türk toplumunun iki ülke arasında güçlü bir insani bağ teşkil ettiğine de değindikleri öğrenildi.

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