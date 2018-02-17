Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de zafere yaklaşıyoruz (5)

'OSMANLININ TOKADINI ATARIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de AK parti İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bu tarihi süreçte Türkiye'nin kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ben şu anda milletimde bunu görüyorum. Mehmedimiz ne diyor? 'Düğüne gidiyoruz' diyor. Birileri Afrin'e gitmeyi lüks görebilir, 'Afrin'e inmeyin' diyebilir. Birileri hala oralarda barış rüzgarları estireceğini zannedebilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak diyorum ki bize saldıranlara karşı kusura bakmayın, biz Osmanlı tokadını atarız. O bana saldıracak, o bize saldıracak. Kilis'te öyle mi? Hatay'da.100'e yakın kardeşimiz şehit olacak, biz ne diyeceğiz? öbür yanağımı da uzatacağım 'gel bu yanağa da vur.' Yok öyle bir şey. Biz Osmanlının tokadını atarız. Aynı şeyi nerede yaptık? Cerablus'ta, El Bab da yaptık şimdi de burada yapacağız. Üç buçuk milyon Suriyeli vatandaşımızı kendi topraklarına döndüreceğiz. Gün ülkemizin geleceğini günlük siyasi mülahazaların önüne koyma günüdür. Milletimiz bizden hizmet bekliyor. Milletimiz bizden ülkemizi hedefleriyle, idealleriyle buluşturmamızı bekliyor. Kalbini bize yöneltmiş, yönünü bize dönmüş, umudunu bize bağlamış milyonlarca kardeşimiz Türkiye'nin başarısı için gece gündüz dua ediyor."

MÜZENİN TEMELİNİ ATTI

AK Parti İl kongresinin ardından Çankaya Mahallesi'ndeki Ekin Düğün Salonu'nda bir çiftin nikah şahitliğini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra işadamı Erol Tabanca tarafından yaptırılacak olan Odunpazarı Modern Müzesi'nin temeli attı. Erdoğan temel atma töreninde şöyle konuştu:

"Başbakanlık dönemimden beri, prensip olarak temel atma törenlerine iştirak eden bir insan değilim. Sadece açılış törenlerine katılıyorum. Çünkü temel atmaların bizim geçmişimizde biliyorsunuz çok garip bazı tecellileri olmuştur. Temeller atılmıştır, atıldığı yerde kalmıştır. Dedik ki biz öyle yapmayacağız. Biz temeli arkadaşlar atsın biz de açılışmalara gideriz. Tabu bunun istisnaları da olmuyor değil. İstisnaları da oluyor. İşte bugün de öyle bir istisna vesilesiyle bir aradayız. Ülkemizin en önemli kültür insanlarından biri olarak gördüğüm Nabi Avcı hocamızın özellikle teşvikleriyle hayata geçirildiğini bildiğim bu mezenin şimdiden şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu müzeyi Eskişehirimize kazandıracak olan Polineks Holding'in yönetim kurulu başkanı Erol Tabanca ülkemin sanat hayatına yaptıkları bu katkı sebebiyle teşekkür ediyorum. Ülkemizde özel müzecilik maalesef olması gerektiği yerde değildir. Eskişehir'de yaklaşık 30 milyon dolarlık bir maliyetle böyle bir eserin ortaya çıkıyor olmasına büyük önem veriyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı müzelerimizin ziyaretçi sayısı bir ara 30 milyona yaklaşmıştı. Bu sayı son yıllarda turizm sektörünün yaşamış olduğu sıkıntılı dönem sebebiyle 20 milyona geriledi. İnşallah bu yıldan itibaren yeniden 30 milyonun üzerine doğru bir yükselişin yaşanacağına inanıyorum. Özel müzelerimizin ziyaretçi sayıları ile ilgili bir istatistik olmamakla birlikte arzu etiğimiz rakamın gerisinde olduğu aşikardır. "

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