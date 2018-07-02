Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Irak'taki Sairun İttifakı'nın lideri Mukteda Es-Sadr ile bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Pahor ve Es-Sadr, 24 Haziran'daki seçim sonuçlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiler. Görüşmeler vesilesiyle, ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılığın teyit edildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonları
Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Irak'taki Sairun İttifakı'nın lideri Mukteda Es-Sadr ile bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye...
02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:00
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