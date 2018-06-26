Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-LİBYA Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz El Serrac, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 24 Haziran'daki seçim zaferini tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonları (3)
Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-LİBYA Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz El Serrac, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 24 Haziran'daki seçim zaferini tebrik etti.
26 Haziran 2018 Salı 19:26
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.