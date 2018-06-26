Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Şili Devlet Başkanı Pinera, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonları (2)
Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Ürdün Kralı 2. Abdullah ve...
26 Haziran 2018 Salı 18:31
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