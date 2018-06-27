Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-LÜBNAN Başbakanı Saad Hariri, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 24 Haziran'daki seçim nedeniyle tebrik etti. Tunus Devlet Başkanı El-Baci Kaid Es-Sibsi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tebrik mesajı yolladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik eden Es-Sibsi, Tunus-Türkiye ilişkilerinin önümüzdeki süreçte daha da güçleneceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Lübnan ve Tunus'tan tebrik...
Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-LÜBNAN Başbakanı Saad Hariri, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 24 Haziran'daki seçim nedeniyle tebrik etti. Tunus Devlet Başkanı El-Baci Kaid Es-Sibsi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a...
27 Haziran 2018 Çarşamba 21:11
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