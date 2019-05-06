Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden Ramazan tebriği

FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini iletti.Liderler görüşmede Ramazan ayının İslam alemi ve tüm dünya için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.