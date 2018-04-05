Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Irak, Yeni Zelanda ve Sırbistan Büyükelçilerinden güven mektubu 

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Irak Büyükelçisi Hüseyin Mahmud Fadlullah el-Hatib, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane Hinton ve Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic, ayrı ayrı güven mektubu takdim etti.
(FOTOĞRAF)
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Irak Büyükelçisi Hüseyin Mahmud Fadlullah el-Hatib, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane Hinton ve Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic, ayrı ayrı güven mektubu takdim etti. (FOTOĞRAF)
05 Nisan 2018 Perşembe 17:41
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Irak Büyükelçisi Hüseyin Mahmud Fadlullah el-Hatib, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane Hinton ve Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic, ayrı ayrı güven mektubu takdim etti.
(FOTOĞRAF)
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