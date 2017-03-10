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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 kişi için af yetkisini kullanmış

DİYARBAKIR, () - ADALET Bakanlığı'na son iki yılda 636 kişi için yapılan af başvurusundan 6'sı, Cumhurbaşkanlığı makamına iletildi, bunlardan 3 kişiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yetkisini kullanarak affetti. HDP Batman Milletvekili...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 kişi için af yetkisini kullanmış

DİYARBAKIR, () - ADALET Bakanlığı'na son iki yılda 636 kişi için yapılan af başvurusundan 6'sı, Cumhurbaşkanlığı makamına iletildi, bunlardan 3 kişiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yetkisini kullanarak affetti.
HDP Batman Milletvekili Aşye Acar Başaran'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedilme talebi ile yapılan başvurular hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesine yanıt verildi. Adalet Bakanı Bozdağ'ın imzası ile verilen yanıtta, bakanlık kayıtlarının incelenmesinden, 10/08/2014 ila 06/04/2016 tarihleri arasında hükümlüler tarafından affedilme talebine ilişkin olarak 636 başvurunun yapıldığı, başvurulardan 6'sının Cumhurbaşkanlığı makamına iletildiği ve Cumhurbaşkanının bu başvurularından 3'ünde af yetkisini kullandığı belirtildi.
Yazıda, affedilen hükümlülerden birinin bitkisel hayat durumunda olduğu ve 'silahla yaralama' suçundan, gözde ışık hissi olmayan hükümlünün ise 'yağma, yağmalamaya teşebbüs, tehdit ve tefecilik' suçundan, felç durumunda bulunanın hükümlünün de 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak' suçlarından hükümlü olduğu belirtildi.

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