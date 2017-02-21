Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Şubat'ta Manisa'da, Aydın programı ise iptal

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Şubat cuma günü Manisa'ya gelecek. Saat 14.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentteki ayrıntılı programı hakkında bilgi verilmedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce 25 Şubat Cumartesi günü gerçekleştireceği duyurulan, daha sonra 26 Şubat Pazar günü yapacağı belirtilen Aydın ziyaretinin ise iptal edildiği duyuruldu. AK Parti Aydın İl Başkanlığı, programın ertelendiği belirtti. İptal gerekçesinin Erdoğan'ın programının yoğunluğundan kaynaklandığı öğrenildi.
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